Boete van 400.000 euro voor gokbedrijf Bingoal

Clubicoon en ‘oma’ Pien van Nes neemt na 17 jaar afscheid bij HDM: ‘Het is goed geweest zo’

Pien van Nes (32) is hét bewijs dat clubliefde nog bestaat. Ze debuteerde zeventien jaar geleden in het eerste team van HDM en bleef de Haagse hockeyclub vervolgens altijd trouw. Het clubicoon werd tijdens haar laatste thuiswedstrijd uitgebreid in het zonnetje gezet.