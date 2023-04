Bokskampioen Delano (31) voetbalde tegen Ajax en Feyenoord: ‘Maar ik stond stoned op het veld’

Hijs is na drie hoofdprij­zen nog lang niet verzadigd: ‘De kans op die vierde titel houdt ons op de been’

Stijn Knoop (25) speelde zich met Hijs Hokij de afgelopen maanden aardig in de kijker. De Haagse ijshockeyers wonnen de Super Cup, de bekerfinale en werden landskampioen. Nu maakt Hijs zich op voor de halve finale (best of three) van de BeNe League. En wéér is aartsrivaal Flyers Heerenveen de tegenstander.