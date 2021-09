Bond eist zonder compensatie HRC-spelers zes weken op: ‘Dit kan ons het kampioenschap kosten’

De Rugby Europe Super Cup is bij HRC niet bepaald met gejuich ontvangen. En niet alleen daar, want veel rugbyclubs in de ereklasse zijn er niet blij mee. Zonder ervan op te hoogte te zijn gesteld doet een Nederlands team mee aan dit nieuwe toernooi voor Europese landen van het tweede niveau. Onder de naam Delta neemt een Nederlands team, samengesteld uit spelers van de ereklasse, het tussen 18 september en 12 december op tegen The Brussels Devils (België), The Lusitanos (Portugal) en The Castilla y Leon Iberias (Spanje).