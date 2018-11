Bondscoach Arens rekent op 4 tot 5 medailles bij The Hague Grand Prix Judo

Twee wereld-, vijf Europese kampioenen en één Hagenaar zijn de blikvangers van The Hague Grand Prix Judo, die drie dagen lang in de Sportcampus wordt gehouden.

Bondscoach Maarten Arens heeft hoge verwachtingen van de Nederlandse equipe die uit meer dan veertig judoka’s bestaat. ,,De judoka’s zijn niet zo vaak in Nederland te zien, dus dit is een mooie gelegenheid om aan het publiek te tonen hoe ver we zijn.”

Hij rekent op vier tot vijf medailles (‘Namen zitten in mijn hoofd, maar ik ga ze niet uitspreken’), maar gemakkelijk wordt het niet. ,,Deze tweede editie is veel sterker bezet dan die van vorig jaar. Zo’n 450 judoka’s uit 65 landen, onder wie twee wereldkampioenen. En dan hebben we, met het oog op de medailles, nog het ‘geluk’ dat Japan niet met zijn sterkste team komt, omdat volgende week de Grand Prix in Osaka is. Maar je kan in ieder geval zeggen dat dit toernooi in het buitenland aanzien heeft.”

Hoewel hij het niet heeft uitgesproken, rekent hij Simeon Catharina niet tot de medaillekandidaten. De Hagenaar, uitkomend in de -100 kilogramklasse, is de enige regiogenoot die op de tatami stapt. Stadgenoot Dewy Karthaus (-57 kilogram) moet vanwege een hersenschudding verstek laten gaan, de Voorburgse Eveline Berndsen is vanwege sterke concurrentie in de -70 kilogramklasse helemaal niet geselecteerd. ,,Doel wordt om na twee keer in de eerste ronde te zijn uitgeschakeld tijdens een Grand Prix minimaal de tweede ronde te halen”, aldus Catharina.