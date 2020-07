Boy Kemper vijfde beoogde versterking ADO Den Haag

Sophia Kinderzie­ken­huis krijgt houten boot met zeeaquari­um bij entree van ADO-supporters

7 juli Weet je nog: de knuffelactie van ADO-supporters vorig jaar? Fans zamelden knuffels in om kinderen van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam te verblijden met een knuffelregen tijdens de wedstrijd van ADO Den Haag tegen Feyenoord. Ook werd met de actie Adopteer een knuffelbeer maar liefst 27.500 euro ingezameld voor het ziekenhuis. En nu is duidelijk waar dat geld heengaat.