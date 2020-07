Boy Kemper vijfde versterking ADO Den Haag

ADO Den Haag heeft de selectie vlak voor de eerste training versterkt met Boy Kemper. De net 21-jarige linksbenige verdediger komt over van Jong Ajax en tekent voor drie jaar.

Als Aleksandar Rankovic maandag zijn eerste training bij ADO Den Haag leidt, heeft hij zeker vijf nieuwe spelers tot zijn beschikking. De laatste is Boy Kemper, die de afgelopen seizoenen bij Jong Ajax achterin stond. De uit Volendam afkomstige linkspoot kan als verdediger centraal en op de vleugel uit de voeten. In de eerste divisie deed Kemper 41 keer mee.

,,Boy is een strijder en een échte verdediger, die altijd alles geeft. Hij is een energieke, fitte en veelzijdige verdediger, die ook goed kan voetballen”, zegt Martin Jol, hoofd van het Technisch Hart van ADO. ,,Het halen van spelers van de topclubs en hun beloftenploegen is al vaker een goede zet gebleken. Daar moet je het soms van hebben. Je weet dat de basis dan goed is. Dat is bij Boy ook aan de orde. Hij kan een mooie voetbaltoekomst tegemoet gaan.”