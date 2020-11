Koninklijke Haagsche Golf & Country Club: ‘Het is hier al maanden hartstikke druk’

Adembenemend, dat is het woord. En dan niet alleen omdat de Koninklijke Haagsche Golf & Country Club aan de Groot Haesebroekseweg in Wassenaar nogal wat holes met een aanzienlijk hoogteverschil herbergt. Maar ook vanwege de vergezichten die ze je voorschotelt. En nadrukkelijke elementen als de herfstkleuren, de betoverende diepte in vijftig tinten groen en voor dit gebied typische vegetatie als duindoornstruiken en dauwbraam. Plus het plots in beeld opduikende grazende duo Schotse Hooglanders Berta & Berta. Vandaag zorgt het heldere zicht nog eens voor een extra dimensie.