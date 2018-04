Bram Ros mag terugkomen bij Go Ahead Eagles

Ziggo Dome Fortuna-coach Korporaal: We gaan door, we zitten niet aan onze top

5 april The day after the night before heerst het ongeloof bij Fortuna Delta Logistiek nog steeds over het in extremis via een 'golden goal' (20-21) bereiken van de nationale korfbalfinale in de Ziggo Dome. Het gevoel maakt langzaam plaats voor een scherpe focus richting de eindstrijd, komend weekeinde tegen TOP. Vanavond trainen de Delftenaren nog een laatste keer in dit zaalseizoen.