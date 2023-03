Brazilië had ‘Ro-Ro’, maar ADO Vrouwen heeft ‘Ra-Rij’: ‘Als ik de bal krijg, maak ik acties op gevoel’

Volle bus met Opa Jan, spelers­vrou­wen en kratten bier: deze club maalt niet om verre uitwed­strij­den

Voorschoten’97 is één van de laatste der Mohikanen in het Haagse zondagvoetbal. Ondanks de steeds verdere reizen, wil niemand binnen de club van stoppen weten. ,,We zien het vooral als een gezellig dagje uit met de supportersbus. En liever een opponent uit Amersfoort dan veel van die Haagse clubs.”