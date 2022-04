Brok graniet Ard Vollebregt van Quintus stopt ermee: ‘Ik had het niet willen missen’

Scheids­rech­ter voelt zich belazerd en staakt wedstrijd: ‘Die grensrech­ter heeft me in de maling genomen’

Scheidsrechter Cor van Elswijk heeft zaterdag in de tweede klasse C het duel tussen Te Werve en HVC’10 gestaakt. Na een akkefietje met Daan de Wolf, de grensrechter van Te Werve, was er geen oplossing om het duel voort te zeten. ,,Hij trok zomaar de vlag uit mijn handen.”

