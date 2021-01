Brood boos om poppenkast bij ADO: ‘Je moet in de wedstrijd ballen tonen en niet na afloop doen alsof’

Daryl Janmaat keek even om zich heen toen hij gisteravond een paar minuten over acht het veld opliep. De 31-jarige aanvoerder van ADO Den Haag was na 12,5 jaar weer terug in het stadion waar hij op 5 oktober 2007 debuteerde in het betaald voetbal. Maar waar toen ruim 6000 supporters zaten, hingen nu spandoeken over de stoeltjes in het Cars Jeans Stadion. En hoewel de situatie inmiddels lang en breed bekend is, leek het aanzien van de lege tribunes hem toch een beetje te verlammen.