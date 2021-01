Brood heeft nieuwe opties voor ADO: Youness Mokhtar en Bobby Adekanye kunnen tegen Sparta debuteren

ADO-trainer Ruud Brood was tijdens de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Sparta over een paar dingen duidelijk. De Rotterdammers hebben nauwelijks geheimen, spelen in een vaste samenstelling en hun speelwijze is bekend. ,,Ze spelen al wat langer samen, dat is hun kracht”, analyseerde hij. ,,Ze zijn daarnaast ook fysiek sterk en hebben spelers met individuele kwaliteiten.”