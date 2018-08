Brouwer en Meeuwsen gaan voor revanche

Dat willen ze vandaag en morgen niet nog een keer laten gebeuren, ze zijn extra gretig om revanche te nemen in het The Hague Beach Stadium. Meeuwsen: ,,We gaan voor niets minder, alleen de Nederlandse titel telt."

Het internationaal gezien meest succesvolle beachvolleybalteam van de afgelopen jaren werd toen in de halve finale verrassend verslagen door een ander Haags team, Dirk Boehle en Steven van de Velde.

De twee teams zouden elkaar dit jaar zomaar in de finale kunnen treffen. Meeuwsen ziet het duo als grootste concurrent. ,,Ze werden in 2015 al Nederlands kampioen en vorig jaar wonnen ze van ons. We gaan zeker voor revanche dit jaar."

Brouwer en Meeuwsen veroverden op de World Tour dit seizoen al drie titels en staan in de top 5 van de wereld. ,,Dit seizoen was één van de meest constante ooit, maar de laatste twee toernooien liep het niet zoals we willen en speelden we niet zoals we kunnen. Dat willen we dus op het NK wel weer laten zien", aldus Meeuwsen.