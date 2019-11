Bruisend voetbalfeest op Houtrust: 'We hebben die gasten vernederd'

Het ongeloof was een halfuur na het eindsignaal nog van het gezicht van Barry Rog af te lezen. ,,Het is toch ongelooflijk dat wij het grote Spakenburg met een 5-0 nederlaag naar huis hebben gestuurd? We hebben die gasten gewoon vernederd. Ik kan het bijna niet geloven”, zei hij glimlachend. In de kleedkamer was de Scheveninger samen met zijn ploegmaten compleet uit zijn dak gegaan. Hij dansend op een tafel, de rest van de Scheveningse equipe hossend en springend eromheen.