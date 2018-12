Buitenkans voor ADO Den Haag tegen ‘stel eerstedivisievoetballers’

De Graafschap mag dan vier eredivisiewedstrijden op een rij verloren hebben, voor ADO Den Haag is het op voorhand geen gemakkelijke tegenstander. Zo werd in de laatste drie thuisduels met 'De Superboeren' niet gewonnen. Sterker nog, van de laatste zes ontmoetingen thuis én uit werd er slechts eentje over de streep getrokken. In 2011 werd het 0-3 in Doetinchem.