Bus ADO Den Haag rijdt vol met eten, drank en kleding naar Oekraïne en komt met 60 kinderen terug

Nikki Baggerman vindt in Brabant het plezier terug: ‘Van prof naar fulltime werken best een omschake­ling’

Voormalig ADO Den Haag-speler Nikki Baggerman (24) besluit in de winterstop om zijn contract bij FC Dordrecht in te leveren en verhuist mede voor de liefde naar Brabant. In plaats van een verdere carrière als amateurvoetballer in Westland of Den Haag kiest de middenvelder uit Monster voor hoofdklasser Achilles Veen. ,,Ik heb er bewust voor gekozen om het plezier in het voetbal terug te krijgen. Dat is iets dat ik heel erg heb gemist.”

14 maart