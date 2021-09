Cain Seedorf blij met nieuwe plek: ‘Aanvallen is een kwestie van het hart, verdedigen van het hoofd’

Schevenin­gen gaat er dubbel plezier aan beleven: ‘Het moest nu gebeuren’

4 september Ze waren al blij met één De Vlugt, maar nu hebben ze er twee. Na Mitchell (27) is nu ook zijn oudere broer Ricardo (29) bij SVV Scheveningen neergestreken. Beiden moeten een belangrijke rol spelen in het behoud voor de ‘Schollenkoppen’ voor de tweede divisie. ,,Als we nog een keer samen wilden spelen, dan moest het nu gebeuren.”