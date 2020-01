Can Memisoglu (HBS) eert overleden neef met vier assists en een goal

Jordan Spence zesde winterse verster­king ADO

22 januari ADO Den Haag heeft Jordan Spence voor de rest van het seizoen vastgelegd. De transfervrije rechtsback is daarmee de zesde winterse versterking voor de huidige nummer 16 van de eredivisie. De Engelsman was tijdens het trainingskamp in Alhaurín el Grande op proef bij de Haagse ploeg.