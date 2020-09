Cappuccino met Ceccucci: ‘Passie voor RKAVV werkt aanstekelijk’

Er zijn van die dingen die je wel weet, maar je je nog niet realiseert. Of niet in die mate dat het eigenlijk zou moeten. Zoals wat voetbal voor je blijkt te betekenen als alle complexen van Nederland op slot zitten. RKAVV-trainer Maurizio Ceccucci: ,,Zó, er zijn in die periode heel wat mensen geweest tot wie ineens doordrong hoe diep die sport in je systeem zit. Aanvankelijk was die rust en stilte nog wel mee om te gaan, maar naar verloop van tijd merkte ik aan mezelf dat het niet goed is als je je ei niet kwijt kan.”