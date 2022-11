Carrière Sjoerd Boks (29) alsmaar geteisterd door blessures: ‘Opgeven staat niet in mijn woordenboek’

Oranjester Kalian Sams stopt ermee: ‘Phillies bood 600.000 euro, ik kon mezelf voor mijn kop slaan’

Bijna geruisloos heeft een van Nederlands beste honkballers zijn loopbaan beëindigd. Na ruim zestien jaar in binnen- en buitenland, waarin hij net niet de Major League Baseball haalde en 107 interlands speelde, is voor Kalian Sams (36) een tijdperk afgesloten. Een verhaal over torenhoge aanbiedingen uit de Verenigde Staten en de geboorte van zijn zoon op de dag van de EK-finale.

12 november