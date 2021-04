Champagne en tompoucen voor hockeysters HDM na historische prestatie: ‘Nog steeds onwerkelijk’

Chinezen opnieuw in onderhande­ling over ADO-aandelen nu ‘Haagse fan’ deadline mist

23 maart Het Amerikaanse Otium Group is opnieuw in onderhandeling om de aandelen van United Vansen in ADO Den Haag over te nemen. Het eveneens geïnteresseerde Cosinus Group Capital Partners uit Zwitserland heeft de door de Chinezen gestelde deadline laten verlopen.