Champagne voor zeilduo na wereldtitel én plaatsing voor de Spelen: ‘Wonder dat we zover zijn gekomen’

Gretige spelers, wisselval­li­ge resultaten en elektri­sche steppen op trainings­kamp ADO: ‘Ander soort groep’

Met een jonge, verre van complete selectie en wisselvallige resultaten in de oefenduels verloopt de voorbereiding van ADO Den Haag op het nieuwe seizoen alles behalve ideaal. Toch houden de spelers goede moed over aan trainingskamp in Wageningen. ,,Ik denk dat we nog veel kunnen verwachten.”