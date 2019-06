Chaos in het zondagvoetbal: tien regioclubs trekken zich terug

Maar liefst tien clubs uit deze regio maakten de afgelopen maanden bekend het zondagvoetbal in te ruilen voor het zaterdagvoetbal. Met als gevolg dat er in de derde- en vierde klasse op zondag nauwelijks nog regioclubs voetballen. Hoe moet dit verder?

GSC ESDO maakte maandag als tiende regioclub kenbaar te stoppen met standaardvoetbal op zondag. Eerder gaven om uiteenlopende redenen BMT, VELO, DVV Delft, GDA, Graaf Willem ll VAC, Wanica Star, HDV, HMC en VCS al aan voor het zaterdagvoetbal te kiezen.



,,Vorige maand kregen we in de gaten dat het aanvullen van de zondagselectie een lastig verhaal ging worden. Er stapten tal van spelers over naar andere clubs. Opvullen vanuit het tweede elftal bleek niet mogelijk, omdat dit team in zijn geheel is overgestapt naar Laakkwartier en ook van buitenaf was de animo nihil. Bovendien gaven veel jeugdspelers aan liever op zaterdag te willen voetballen", schetst GSC ESDO-secretaris Khalid Faloun. Zijn relaas klinkt hetzelfde als bij de meeste andere clubs die voor de zaterdag hebben gekozen. Overigens is het niet alleen in Den Haag en omgeving dat clubs massaal overstappen. In het Groene Hart en omgeving Rotterdam is het niet anders.

Uitstraling

Het 102-jarige HDV heeft voor komend seizoen helemaal geen standaardteam ingeschreven. Er bleven na een hectisch seizoen te weinig spelers over om een volwaardige selectie op de been te brengen. ,,Voor de uitstraling naar buiten toe is het belangrijk om een standaardteam te hebben, maar voor het overige levert het meer lasten dan lusten op", benadrukt bestuurslid John Touw. Het gebrek aan vrijwilligers is volgens hem een van de grootste oorzaken van het verval bij veel amateurclubs. ,,Daarom nemen wij nog nauwelijks jeugdleden aan. We kunnen ze niet begeleiden. Ik ben bang dat voetbal weer die elitesport van vroeger wordt. Clubs als HBS, Quick en Graaf Willem ll VAC houden het hoofd boven water. Voor de clubs van het veen wordt dat steeds moeilijker."

Het gebrek aan clubliefde is volgens ODB-voorzitter Ab de Hilster schrijnend. ,,Ik vind het echt onbegrijpelijk dat jongens voor een paar centen in de vierde klasse gaan voetballen. Ik ben heel benieuwd hoe het zondagvoetbal er over drie jaar uit ziet. Moeten we dan dertien keer in een bus gaan zitten voor een uitwedstrijd? Dat is voor een klein clubje als ODB niet op te hoesten."

Uiteenvallen

Bij SV Houtwijk blijft het zondagvoetbal in elk geval wel voortbestaan. Al zag het daar aanvankelijk niet naar uit na het uiteenvallen van de selectie. ,,Gelukkig hebben zich achttien spelers aangemeld die onder leiding van trainer Mehmet Koc aan de slag gaan. Het zijn enthousiaste gasten die al begonnen zijn met trainen en zondag zelfs al de eerste oefenwedstrijd tegen SVH spelen. Hoewel ook bij ons de prioriteit nadrukkelijk op het zaterdagvoetbal ligt, zijn we wel heel blij met dit team op zondag. Al was het alleen maar om de velden goed bezet te houden", zegt clubadviseur Cees Dieke.