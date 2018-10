Chinese topclub uit vertrouwen in jonge Haagse techniektrainer

Zijn eerste contract tekende Vermeer er in augustus 2017. Dat liep tot het eind van dit jaar. ,,Nu heb ik bijgetekend tot eind 2020 met een optie voor nog een jaar. Ik ben er enorm trots op dat zo’n grote club in een opkomend voetballand op die manier zijn vertrouwen in me uitspreekt.’’

Jason Vermeer kwam voor het eerst met specifieke techniektraining in aanraking op de Voetbalschool van Chris Kronshorst bij DVC aan de Brasserskade. Oud-profvoetballer Kronshorst heeft zich de Wiel Coerver-methode eigen gemaakt. De avontuurlijke Vermeer borduurt daar weer op voort, geeft er waar nodig zijn eigen draai aan en past het toe op de lokale situatie. Bij Beijing Guoan, een omgeving die draait op vooruitgang en innovatie, kan hij zeven dagen per week volgens zijn eigen visie werken. In zijn ogen is voetbal grotendeels creativiteit en dat is trainbaar.