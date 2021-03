Chinezen opnieuw in onderhandeling over ADO-aandelen nu ‘Haagse fan’ deadline mist

ADO-coach Sjaak Polak hekelt houding van topclubs: ‘Onze meiden verdienen een beetje meer respect’

22 maart Als Ajax, PSV en FC Twente denken dat ze straks ‘eventjes’ in Den Haag de punten zullen ophalen, dan zouden ze bedrogen kunnen uitkomen. Het 1-1 gelijkspel in het competitieduel met PSV was een voorproefje van hoe duur ADO Den Haag Vrouwen in de play-offs de huid gaat verkopen. ,,Met zulke wedstrijden gaat het nog leuk worden.”