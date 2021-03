Club van 27 en ouder traint apart en splijt zo selectie van HDM: 'Het is om gek van te worden’

Haagse Juliën (19) blij dat hij bij ADO weg is: ‘Jeugd krijgt geen kans, die krijg je in het ijshockey wel’

18 maart Als doelman in de jeugdopleiding van ADO Den Haag droomde hij van een glansrijke profcarrière. Maar die droom kwam niet uit. Nu is Juliën van Nes goalkeeper in een heel andere sport: ijshockey.