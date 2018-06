Clubs worden tureluurs van de reisafstanden

Korfbal Opnieuw geen hoofdprijs voor Fortuna

16 juni Fortuna Delta Logistiek is er niet in geslaagd het fraaie seizoen te bekronen met een hoofdprijs. De Delftse korfballers verloren vanavond in Bennekom de veldfinale met 20-17 van PKC. Eerder dit jaar lukte het Fortuna ook al niet om de zaalfinale van TOP (21-24) te winnen.