Clubteams trainen weer! Hoe vergaat het HGC en Fortuna?

Shorttrack­ster Yara van Kerkhof aan vooravond van NK Afstanden: ‘Verlies van Lara voelt al vijf maanden moeilijk’

11 december Het verlies is maanden later nog steeds onbeschrijfelijk groot. Met het plotselinge overlijden van Lara van Ruijven heeft shorttrackster Yara van Kerkhof het nog altijd moeilijk. Ook als de 30-jarige Zoetermeerse dit weekeinde het NK afstanden in Heerenveen rijdt. ,,De droom om olympisch kampioen met Lara te worden, kan helaas niet meer.”