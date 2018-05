Coach René Romeijn en Quintus per direct uit elkaar

Peter van Holsteijn van de sectie Topsport: ,,Er is een te groot verschil in visie tussen ons als topsportbestuur en René Romeijn. Wij zijn er ondanks de gesprekken niet uitgekomen om op één lijn te komen.”

Romeijn is verbaasd: ,,Ze verwijten mij dat ik zaken rechtstreeks regelde zonder de sectie topsport of penningmeester in te lichten. Vooral op het gebied van sponsoring ben ik daarin actief geweest. Dat was onvoldoende transparant was hun oordeel."