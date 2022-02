Cock Jol is een voetbalfreak die als leraar Duits zelfs de uitslagen van de Regionalliga’s bijhoudt

Van bij­na-stunt tegen Federer tot roemloze aftocht in kwalifica­ties; Robin Haase geniet nog steeds van Ahoy

Robin Haase (34) is met dertiende deelnames in het hoofdtoernooi van het ABN AMRO World Tennis Tournament de absolute recordhouder. Met hoogte- en dieptepunten blikt hij terug op de meest memorabele toernooien. ,,Als ik het centre court zie, begint het al te kriebelen”, zegt Haase over het toernooi in Ahoy. Maar hoe lang kan het publiek nog genieten van de Hagenaar?

11 februari