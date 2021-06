Colm woont ook alweer achttien jaar in Nederland. Hij belandde hier vanwege zijn werk als elektrotechnisch ingenieur. Colm: ,,Ik moet zeggen: het heeft me wel drie of vier jaar gekost om helemaal te wennen, maar nu zou ik niet snel meer weg willen. Mede door de prachtige architectuur van de stad. Al die verschillende stijlen naast en door elkaar, ik kijk nog steeds mijn ogen uit. Het is een veilige stad waar iedereen zich thuis kan voelen. Locals en expats gaan hier op een fijne manier met elkaar om. Het is: cosy. Of zoals jullie hier zeggen, en ik merk dat ik het zelf ook zeg: gezellig.