Column Mario van der Ende | Trainers stellen zonder gêne dat zij de Rembrandts van het voetbal zijn

1 augustus ADO Den Haag hield zondagmiddag Feyenoord knap in bedwang. De wedstrijd, die gespeeld werd in vier periodes van dertig minuten, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Yahya Boussakou zorgde in het vierde kwart voor het enige doelpunt namens de ploeg van Ruud Brood, die niet al te veel waarde hechtte aan de uitslag. ,,Maar hoopgevend is het wel.”