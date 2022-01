Columnist Mario over kabinet: ‘De nieuwe minister van Defensie speelde misschien een keer Stratego’

column ‘Bij die voorbeeld­club moet je als trainer aangeven dat je een skifanaat bent’

Rond deze tijd van het jaar overleggen club en trainer vaak of de samenwerking tussen de twee partijen nog niet over datum is en of er een contractverlenging in zit. Columnist Mario van der Ende voerde ooit een oriënterend gesprek voor een trainersfunctie bij Die Haghe, waar hij misschien wel had moeten zeggen dat hij een skifanaat was.

2 januari