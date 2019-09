Concurrentiestrijd om spitspositie ADO: Kramer versus Necid

Nadat Michiel Kramer in een laat stadium van de transferzomer nog door ADO Den Haag werd aangetrokken, deed de Rotterdammer in het eerste competitieduel van het seizoen gelijk al een halfuur mee. De spits, die in zijn eerste periode als speler van ADO, tussen 2013 en 2015, al goed was voor 24 doelpunten, klopte daarmee al direct nadrukkelijk op de deur. De weken daarna nam het aantal minuten dat Kramer maakte echter flink af, waarna hij drie duels op een rij op de bank moest blijven zitten.