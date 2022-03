Corona-uitbraak zet streep door Scheveningen-GVVV, hockeyers van HGC moeten hervatting uitstellen

De amateursporten zijn alweer een aantal weken onderweg, maar het aantal afgelaste wedstrijden door coronabesmettingen is dit weekend behoorlijk hoog. Er is een streep door onder andere Scheveningen-GVVV. De hoogste hockeycompetities worden zondag hervat, alleen moeten de mannen van HGC nog een week wachten.

De wedstrijd in de Jack’s League tussen Scheveningen en GVVV is van de baan door een corona-uitbraak binnen de Veenendaalse selectie. Trainer van de ‘Schollekoppen’ John Blok baalt als een stekker, want zijn team was na de winterstop juist op dreef. ,,Het is jammer, we waren net aan een goede reeks bezig. Bovendien verwachtten we een hoop mensen op Houtrust, het zou mooi weer worden en mensen zijn toch nieuwsgierig als je zo in vorm bent”, vertelt een teleurgestelde Blok, die ook baalt van de consequenties die het uitstel voor zijn ploeg heeft.

,,De wedstrijd is nu opnieuw vastgesteld op 15 maart. Dat betekent dat we straks in zeventien dagen tijd vijf wedstrijden moeten spelen. Hopelijk komen we daar goed doorheen en valt het qua pijntjes daarna mee, maar dat is qua belasting natuurlijk niet niks.”

Regioclash uitgesteld

Aan de hand van de afgelaste wedstrijden dit weekend zullen er de komende weken een hoop inhaalduels worden afgewerkt. In 1B is de regioclash Die Haghe-SV Honselersdijk van zaterdag van de baan. In 3B is het duel tussen Quick Steps, waar Ronald Freen deze week als opvolger van de vertrekkende Eki Korte werd gepresenteerd, en Naaldwijk is ook uitgesteld. In de vierde klasse zijn HPSV-HDV, Toofan Wanica Star, Buytenpark-NOC Kralingen en HMSH-ODB afgelast.

Zondag had HVV in 2D de eerste periodetitel kunnen veroveren, maar het duel met Full Speed is van de baan. Ook Wippolder-Wilhelmus is afgelast. In 3D is er een streep door Voorschoten’97-SEP en SVH-Eramsus.

Hervatting hockey

De competities in de hockeyhoofdklassen worden zondag ook weer hervat. De mannen van HGC zullen echter nog een week moeten wachten op hun rentree op het hoogste niveau. De wedstrijd tegen Den Bosch is vanwege een groot aantal coronabesmettingen bij de Noord-Brabanders naar 10 maart verplaatst. Wel op het programma staan Klein Zwitserland-Amsterdam en bij de vrouwen HDM-Kampong, HGC-SCHC en Klein Zwitserland-Oranje-Rood. De mannen van KZ moeten het de tweede seizoenshelft zonder aanvoerder Steven van Rhede van der Kloot doen. Hij heeft een blessure aan de knie.

Volledig scherm Steven van Rhede van der Kloot van Klein Zwitserland (links) hockeyt voorlopig helemaal niet. Hij heeft een slepende knieblessure. Links Marc Serrahima Castella van HGC. © Frank van der Leer

