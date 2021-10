Cricket is helemaal geen trage en eentonige sport

Update Mysterie rondom de schorsing van Verheydt: de ‘baas van het elftal’ is tegen Excelsior tóch geschorst

19 oktober ADO-spits Thomas Verheydt zou de wedstrijd tegen Excelsior missen door zijn vijfde gele kaart die hij pakte in het duel met Helmond Sport (0-0). Al snel bleek dat de spits in Brabant niet zijn vijfde, maar zijn vierde kaart van het seizoen pakte en komende vrijdag in het topduel met de Rotterdammers ‘gewoon’ zou kunnen spelen. Maar nu blijkt dat de clubtopscorer van ADO alsnog is geschorst. Hoe zit dat precies?