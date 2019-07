Cricketclubs zullen internationals steeds vaker moeten missen

In vier duels met topland Zimbabwe werd het duidelijk: het Nederlands cricket-team is een kracht waarmee in de toekomst rekening moet worden gehouden. Dat gaat wel ten koste van clubs als VCC en HBS, die hun internationals steeds vaker kwijt zullen zijn.

'Competitievervalsing'. Berend Westdijk nam dat woord na de nederlaag van zijn club HBS tegen HCC in de mond. En hij verwoordde daarmee het gevoel van velen. Terwijl de 'Kraaien' afgelopen zondag de derby probeerden te winnen, moesten ze twee van hun belangrijkste spelers missen. Op hetzelfde moment speelden Tobias Visée en Wesley Barresi namelijk in Rotterdam een T20-interland tegen Zimbabwe. Voor VCC, dat wel won, gold hetzelfde. De Voorburgers moesten het doen zonder Brandon Glover en Vivian Kingma.

Die laatste had, in theorie, met zijn club tegen Sparta kunnen meedoen. Kingma, vernoemd naar Viv Richards, een van de beste cricketers aller tijden, was reserve tijdens die interland. Zijn taak bestond voornamelijk uit water dragen en helmen naar batsmen brengen.

Quote Als ik moet kiezen tussen Oranje en mijn club, dan hoef ik niet lang na te denken. Oranje gaat altijd voor

Jammer

,,Natuurlijk is het jammer dat deze wedstrijden tegelijkertijd zijn, maar ik ga me niet in die discussie mengen. Voor mij is het ook geen discussie. Als ik moet kiezen tussen Oranje en mijn club, dan hoef ik niet lang na te denken. Oranje gaat altijd voor. Clubs zouden trots moeten zijn dat hun spelers voor het Nederlands team worden geselecteerd", zegt Kingma.

Terwijl Westdijk het als competitievervalsing beschouwt, deelt Visée de mening van zijn clubgenoot niet. ,,We doen weliswaar mee voor het kampioenschap, maar de competitie hangt niet van één wedstrijd af. Dus ook niet van deze nederlaag. We hebben de afgelopen weken vaker verloren en toen waren we wel compleet."

Dat spelers als Visée en Kingma er zo over denken, komt misschien ook wel omdat negen spelers onder contract van de cricketbond (KNCB) staan. Voor aanvang van het seizoen is een selectie van 20 tot 25 man, die voor wedstrijden van het Nederlands team beschikbaar is, samengesteld. Clubs weten dus waar ze aan toe zijn.

Kosten en belastbaarheid

Maar toch, had het niet beter op elkaar afgestemd kunnen worden? ,,We proberen dat natuurlijk wel", zegt Roland Lefebvre, high performance manager bij de KNCB. ,,Maar dan zou je de interlands met een dag moeten verschuiven, hetgeen extra kosten met zich meebrengt en ook van het schema van de tegenstander afhangt. Bovendien is het qua belastbaarheid niet mogelijk om die spelers tussen de interlands door nog een wedstrijd voor hun club te laten spelen. Ronald Koeman stuurt zijn spelers tussen twee interlands in ook niet terug naar hun club."

De afgelopen week speelde Oranje vier interlands tegen Zimbabwe, een land uit de top 12 van het mondiale cricket. Twee duels over 50 overs, twee wedstrijden in de verkorte vorm over 20 overs. Drie zeges en een nederlaag (nadat het laatste duel gelijk eindigde, werd een extra 'super over' gespeeld waarin Zimbabwe won) maakt duidelijk dat Oranje bezig is om het gat met de toplanden te verkleinen. Om dat te bereiken, zal vaker tegen toplanden worden gespeeld en zullen internationals voor hun clubs dus steeds minder beschikbaar zijn. In landen als Australië en Engeland is die ontwikkeling al jaren geleden ingezet. Lefebvre: ,,De topspelers in Engeland staan voor een bedrag van 50.000 tot 1 miljoen pond op de loonlijst van de bond en hebben daarnaast nog een contract bij hun club. Maar voor hun club spelen ze heel weinig."