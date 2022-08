Cricketer Tim Pringle voelt zich steeds meer Nederlander: ‘Dat merk ik aan kaas en stroopwafels’

Zuid-Afrikaanse broers zijn trots op hun Haagse roots: ‘Opa had een boot met het logo van Schevenin­gen’

Ze zijn terug waar het allemaal begon. De komst van de Zuid-Afrikanen Ryan en Kyle Klein naar Den Haag gaat over meer dan alleen cricket. Ze bevinden zich dicht bij de plek waar hun geliefde grootvader is geboren en heeft gewoond. Een verhaal over de boot van hun opa, Guus Meeuwis en de droom om samen in Oranje te spelen. ,,Zelfs onze moeder spreekt Nederlands.”

22 juli