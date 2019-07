Cricketers van HCC en HBS blijven dankzij ruime zeges in race voor landstitel

De cricketers van HCC en HBS blijven dankzij ruime zeges bij respectievelijk VCC en Quick in de race voor de landstitel. VCC is nog niet veilig. Hekkensluiter Quick leed het vijfde verlies op een rij.

Er is dit seizoen voldoende spanning in de topklasse. Dat geldt zeker ook voor de vier regioclubs die op het hoogste niveau vertegenwoordigd zijn. In augustus (komende zondag is 'vrij') vallen de beslissingen. Het Haagse HCC is, met nog vier speelronden te gaan, op puntengemiddelde de toch wel verrassende nummer 2.

,,Het zijn voor ons nog vier finales'', zei HCC-speler Boris Gorlee na afloop van de met 80 runs gewonnen derby met de Voorburg Cricket Club (VCC). ,,We zijn in vorm. Hebben plezier in het veld'', vervolgde het 18-jarige talent, die de komende periode met Nederland onder 18 een WK-kwalificatietoernooi in eigen land speelt.

Op zondag 4 augustus ontvangen de 'Kroonleeuwen' koploper Excelsior'20. De week erop volgt een uitbeurt bij nummer drie ACC. ,,We hebben daar echt heel veel zin in. Als we elke wedstrijd winnen, dan zijn we kampioen'', was Gorlee, die gisteren tegen VCC met het bat weer goed was voor (ruime) dubbele cijfers (42 runs), helder.

HBS, dat geen kind had aan buurman en rivaal Quick (HBS won met 181 runs), zit met een vierde plek een beetje in de wachtkamer, maar doet nog wel mee voor het landskampioenschap. Een aderlating is dat op 4 en waarschijnlijk ook 11 augustus bij de 'Kraaien' in ieder geval Tobias Visée ontbreekt. De captain neemt in die periode deel aan het Global T20-franchisetoernooi in Canada.

Lijfsbehoud

VCC staat in de middenmoot, maar is nog niet definitief zeker van lijfsbehoud. ,,In principe zeg ik elke week dat ik niet echt naar beneden kijk, omdat wij goed genoeg zijn om van iedereen te kunnen winnen'', sprak VCC-bowler Vivian Kingma op sportpark Westvliet. ,,Wij verliezen alleen elke keer weer van onszelf'', aldus de Oranje-international. ,,Het helpt wel dat Sparta en Quick nu steeds blijven verliezen. Maar als zij weer punten gaan pakken en wij niet, dan ga je wel in één keer naar beneden kijken.''

Op 4 augustus krijgt VCC, dat het vanaf deze week moet stellen zonder de Zuid-Afrikaan Matt Smit (zijn visum is verlopen), een nieuwe kans op een tweepunter als er, op HCC, moet worden aangetreden tegen HBS.

Rest rode lantaarndrager Quick. De 'Haantjes' zullen alle zeilen moeten bijzetten om niet te degraderen. Wellicht dat een aantal oudgedienden, zoals Edgar Schiferli en Henk-Jan Mol, die met de Haagse ploeg in 2013 en 2014 de landstitel veroverden, hun club in de slotfase van de competitie willen én kunnen gaan behoeden voor afdaling naar de hoofdklasse. Te beginnen over twee weken in Amsterdam tegen Dosti.