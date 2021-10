Crisissituatie ADO voelt voor Jamal Amofa als onrecht: ‘Ze kunnen onze punten afpakken, maar niet onze eer’

De eerste periodetitel is binnen en daarmee ook het ticket voor de play-offs om promotie naar de eredivisie. De selectie van ADO Den Haag heeft het succes zoals bekend in een roerige tijd geboekt. De Haagse ploeg zou normaal gesproken bovenaan hebben gestaan in de Keuken Kampioen Divisie, maar staat nu achtste. Vijf punten achter koploper FC Volendam. Na morgen, als er weer een deadline van de KNVB verstrijkt waarop ADO een sluitende begroting moet inleveren, zal de club weer drie minpunten krijgen.