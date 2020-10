Cultheld Lange Toepie schittert als hij twittert: ‘Ik zie wat, bedenk iets, gooi het eruit en ik ben het kwijt’

Scorende Luuk Koopmans treedt in voetsporen van Martin Hansen: ‘Mijn goal was mooier’

28 oktober Luuk Koopmans is in de eerste ronde van het bekertoernooi de held van ADO Den Haag geworden. Niet door reddingen in de door zijn ploeg gewonnen strafschoppenserie in het duel met Sparta. Maar door het prachtige doelpunt waarmee hij vlak voor tijd een verlenging afdwong.