Daniël Voskamp heeft met Azar Ghennem jonge vervanger

De jonge goalie is zelf net op tijd hersteld van een operatie aan zijn hand. ,,Ik kreeg steeds meer last van een schroef in mijn hand die er twee jaar geleden is ingezet toen ik nog bij Feyenoord speelde. Die schroef is er nu uitgehaald en ik heb nergens meer last van. Hoe ontzettend rot ik de blessure voor Daniël ook vind, ben ik ook blij dat ik nog een kans krijg om te laten zien wat ik kan”, zegt de keeper, die behalve negen jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord ook voor RKAVV en ADO Den Haag heeft gespeeld.