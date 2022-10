Danny Buijs kijkt met plezier terug op periode bij ADO Den Haag: ‘Ik was geliefd bij de mensen’

Diana (45) maakt als korfbal­scheids­rech­ter haar debuut in de Champions League: ‘Een erebaantje’

In Portugal en Polen is donderdag de eerste ronde van de IKF Korfbal Champions League voor clubteams gestart. Geen deelnemende teams uit Nederland, maar wel Hollandse inbreng via scheidsrechter Diana Boogaard (45) uit Scheveningen.

25 september