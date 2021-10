Danny Cuomo neemt het bij Zoetermeer Panters over van zijn overleden vriend: ‘Ik ben geen doorsnee coach’

,,Weet je wat ik het ergste vond”, zegt Danny Cuomo (66) over de bizarre manier waarop hij coach van Zoetermeer Panters werd. ,,Dat ik fysiek geen afscheid van hem kon nemen. Ik had hem al een tijdje niet gesproken en plots zag ik een berichtje op facebook waarin stond dat hij corona had gehad maar erboven op was. Een paar dagen later was Alex dood. Ongelooflijk. Hij was weliswaar een man van 80 jaar, maar hij was nog kerngezond.”