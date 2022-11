Danny Niël vergelijkt derde klasse B met WK: ‘Tegen SC Monster kunnen wij stunten, net als de Saudi’s’

Naaldwijk-spits Danny Niël (24) verheugt zich op de kraker op sportpark Polanen, zaterdag tegen SC Monster. De achterstand voor Naaldwijk is met acht punten aanzienlijk, maar de witkielen hebben in de derde klasse B wel een wedstrijd minder gespeeld. ,,Het WK is net de derde klasse B, let maar op.”

Danny Niël weet ook dit seizoen weer van wanten. Vorig seizoen maakte hij 21 treffers en deze jaargang staan er alweer acht kruisjes achter zijn naam. De meeste (vijf) doelpunten maakte de student global marketing en sales aan de Hoge School in Rotterdam in uitduels.

,,En hoewel ik zeker niet tot de grootste aanvaller behoor, scoorde ik dit seizoen ook al drie keer met een kopbal, al weet ik echt niet hoe”, voegt Niël toe. ,,Ik ben geen aanvaller die drie man passeert of een bal gaat ophalen bij de middenlijn. Ik weet als de beste wat mijn kwaliteiten zijn. Ik heb een goed schot en daar stel ik mij ook op in. Doelpunten maken, daar sta ik voor en lukt opnieuw best aardig.”

Respect

Niël heeft respect voor koploper SC Monster. ,,Zij steken er dit seizoen wel bovenuit en zijn de eerste titelkandidaat. Vorig seizoen verloren we tweemaal. Thuis op De Hoge Bomen werd pas heel laat het verschil gemaakt. In de return werd het 3-1”, diept de aanvaller uit zijn geheugen op. De Naaldwijkers moeten breken met een traditie, want sinds de fusie in Monster won de thuisclub alle vier de duels.

Quote Het WK is net de derde klasse B, let maar op. De stunt van de Saudi’s tegen Argentinië had ook nagenoeg niemand voorzien Danny Niël, spits Naaldwijk

SC Monster is de grote favoriet, maar Niël acht Naaldwijk tot een stunt in staat. ,,Het WK is net de derde klasse B, let maar op. De stunt van de Saudi’s tegen Argentinië had ook nagenoeg niemand voorzien. Zo zou Naaldwijk het tegen SC Monster ook kunnen doen. Wie er voor ons scoort is niet zo van belang. Maar het mag van mij de nummer 9 zijn. Ja, dat is mijn rugnummer”, grapt Niël, die recent door KMD-trainer Dennis Roerade ‘potvis’ werd genoemd en met twee treffers een lange neus trok. ,,Wie het laatste lacht...”

