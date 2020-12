Daryl Janmaat keert terug bij ADO Den Haag: ‘Ik volg mijn gevoel’

Daryl Janmaat is weer speler van ADO Den Haag. De 31-jarige vleugelverdediger uit Leidschendam tekent een contract tot de zomer van 2023. De 34-voudig international keert daarmee terug bij de club waarvoor hij in 2007 in het betaalde voetbal debuteerde.

Als ADO Den Haag het volgende week zaterdag in Waalwijk opneemt tegen RKC, zou het zomaar kunnen dat Daryl Janmaat in actie komt. Het zal de inmiddels 31-jarige verdediger in meerdere opzichten een goed gevoel geven. Het zou namelijk betekenen dat hij zijn rentree maakt na veertien maanden revalideren van een zware knieblessure. Daarnaast keert hij dan terug bij de club waarvoor hij in het betaalde voetbal debuteerde.

Bovendien heeft hij specifiek goede herinneringen aan wedstrijden die hij namens ADO tegen RKC speelde. Zijn laatste duel in Haagse dienst was tegen de Waalwijkers. Op 18 mei 2008 bekroonde hij zijn goede eerste seizoen bij de profs met een promotie naar de eredivisie, na een 2-1 overwinning op RKC.

Maar als hij op 9 januari binnen de lijnen komt, beleeft Janmaat bovendien een mijlpaal. Hij speelde namelijk nog nooit een eredivisiewedstrijd voor ADO. Na zijn sterke optreden in 2007-2008 vertrok hij namelijk naar SC Heerenveen. Maar onder meer 147 eredivisieduels voor Heerenveen en Feyenoord, 145 premier league-wedstrijden voor Newcastle United en Watford en 34 interlands voor het Nederlands elftal (hij stond zelfs in de basis tegen Argentinië, tijdens de halve finale van het WK 2014) later, is hij terug in Den Haag.

Volledig scherm Daryl Janmaat in zijn eerste periode als speler van ADO Den Haag. In het seizoen 2007-2008 promoveerde hij met de club naar de eredivisie.

,,Het is prachtig om terug te komen bij de club waar het voor mij allemaal is begonnen”, zegt Janmaat via de officiële kanalen van ADO. ,,Dit voelt als thuiskomen. Ik heb er uitgebreid met mijn familie over gesproken en volg mijn gevoel.”

Janmaat liep al sinds eind november rond bij ADO. Bij de Haagse selectie zette hij de laatste stap in het herstel van zijn knieblessure, die hem meer dan een jaar aan de kant hield. Maar op het moment dat hij in Rijswijk bij de groepstrainingen aansloot, was hij wel alweer fit genoeg om daarin volledig mee te draaien. ,,Het meetrainen is uitstekend bevallen. Ik heb het echt naar m’n zin.”

Nu wil hij zijn oude club erbovenop helpen. En ADO, dat na veertien wedstrijden op de voorlaatste plaats staat op de ranglijst van de eredivisie, kan op hem rekenen. Hij tekent namelijk voor 2,5 seizoen. Daar spreekt veel vertrouwen uit. ,,Dat zegt wel wat over mijn intenties. Ik wil hier misschien wel afsluiten. Maar ik kom hier zeker niet om af te bouwen. Ik ben fit en gretig. Makkelijk gaat het niet worden, maar ik hou wel van een uitdaging. We moeten er hard voor werken, maar ik zie genoeg kwaliteit in het team. Los van mijn eigen kwaliteiten hoop ik de ploeg ook te kunnen helpen met mijn ervaring.”

Het zou de cirkel rondmaken voor Janmaat. 12,5 jaar nadat hij onderdeel was van een ploeg die ADO naar de eredivisie bracht, moet hij met het team waarin hij nu terecht komt ADO in de eredivisie houden. Te beginnen met een wedstrijd tegen RKC, net als in 2008 een belangrijke concurrent in de jacht op het halen van het hoofddoel.