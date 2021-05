David Weersma klaar voor nieuwe Slag bij Waterloo: ‘Dit is een gigantisch omslagpunt’

Jagen, jagen Op een bruiloft in Texas hoorde Heere van Hamdi’s vertrek

18 mei Bestuurlijke chaos, sportieve crisis… Bij ADO Den Haag is het nooit zo turbulent geweest als nu. Clubwatcher Marijn Abbenhuijs vertelt in de rubriek Jagen, Jagen dagelijks over de jacht op een stabiele toekomst. Deze keer over het vertrek van Mohammed Hamdi.