De doelpuntendroogte bij Quick is eindelijk voorbij: ‘Maar het is nog niet frivool genoeg’

,,Voetbal is een raar spelletje”, vindt Quick-trainer Paul van der Zwaan. ,,Tegen Unitas (0-0,red.) en JOS spelen we heel matig maar houden we er vier punten aan over. Tegen OFC en OSS’20 (respectievelijk 2-0 en 3-0 verlies, red.) voetballen we goed, maar halen we geen punten.”