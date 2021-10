De ergste crisis is afgewend, maar chaos is er nog steeds

Ondanks goed nieuws ook veel vragen in politiek over reddings­boei ADO: ‘De club verkeert nog in gevaar’

21 oktober De Haagse politiek haalt opgelucht adem nu ADO Den Haag alsnog het seizoen af kan maken. Maar grote vraagtekens hangen er ook nog in het stadhuis en een vleugje cynisme is eveneens te bespeuren. Hoe kan uitstel van betaling de club plots redden, terwijl een miljoeneninjectie nodig leek? Wordt het stadion alsnog verkocht? En zit ADO volgend jaar in dezelfde problemen?