De FIFA-president laat zich het liefst omringen door lakeien en jaknikkers, zoals de KNVB-bestuurders

Column Ernst Happel, de ster op het shirt van HVV en de houten lichtmas­ten op het VUC-ter­rein mogen niet ontbreken

Voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende schrijft wekelijks over onderwerpen die hem bezighouden. Deze week over een selectie van Haagse clubs en persoonlijkheden die niet mogen ontbreken als er ooit en kunstwerk over het Haagse voetbal gemaakt zou worden.

17 oktober